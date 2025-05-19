Испанский футболист Начо Ново восхитился Россией и ее народом

Трёхкратный чемпион Шотландии Начо Ново, участвовав в гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА, высоко оценил Россию, назвав её одной из самых прекрасных стран, и отметил наличие множества друзей среди россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии