В Таганроге совершено тройное убийство

Тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с признаками насильственной смерти найдены в частном доме в Таганроге в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления скрылся, ведется его розыск.
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