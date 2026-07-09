Политика как он...
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Политика как она есть

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В Таганроге совершено тройное убийство

В Таганроге совершено тройное убийство

Тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с признаками насильственной смерти найдены в частном доме в Таганроге в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления скрылся, ведется его розыск.

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