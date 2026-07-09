В Таганроге совершено тройное убийство

Тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с признаками насильственной смерти найдены в частном доме в Таганроге в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления скрылся, ведется его розыск.