ВТ

Вячеслав Тарасов

Запад многие столетия замышляет против России, то скрытые пакости, то открытые кровавые побоища. Цель одна-разрушить, ограбить и поработить навсегда. Украина-это "заточка" запада против России сегодня. За три года кровавого противостояния она затупилась и требуется время для её заострения, что и является темой лукавства с "перемирием". Надо добивать гидру до достижения целей, продекларированных президентом, с началом СВО. Стало неплохо получаться на всех фронтах и это радует.