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Без военной победы ничего не будет

Без военной победы ничего не будет

Белорусский президент по результатам визита к Путину обмолвился, что у Трампа нет никакого плана по Украине.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Запад многие столетия замышляет против России, то скрытые пакости, то открытые кровавые побоища. Цель одна-разрушить, ограбить и поработить навсегда. Украина-это &quot;заточка&quot; запада против России сегодня. За три года кровавого противостояния она затупилась и требуется время для её заострения, что и является темой лукавства с &quot;перемирием&quot;. Надо добивать гидру до достижения целей, продекларированных президентом, с началом СВО. Стало неплохо получаться на всех фронтах и это радует.
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11 час.
V
Valery
План не реальный. Это фейк.
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11 час.
Vladimir Lioubimcev
Трамп хочет просто ОСТАНОВИТЬ РОССИЮ.
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10 час.
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