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Эксперт РАНХиГС Абрамов посоветовал придерживаться простых стратегий при накоплении средств

Эксперт РАНХиГС Абрамов посоветовал придерживаться простых стратегий при накоплении средств

В последнее время эксперты активно обсуждают темы накопления средств и изменений в банковской сфере. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в разговоре с Lenta.

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