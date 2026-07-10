Эксперт РАНХиГС Абрамов посоветовал придерживаться простых стратегий при накоплении средств

В последнее время эксперты активно обсуждают темы накопления средств и изменений в банковской сфере. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в разговоре с Lenta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии