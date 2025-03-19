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Новый Omen 16 Slim от HP оснащен видеокартой RTX 5070 и на 16% тоньше своего предшественника

Новый Omen 16 Slim от HP оснащен видеокартой RTX 5070 и на 16% тоньше своего предшественника

Новейший 16-дюймовый игровой ноутбук HP создан для того, чтобы быть тонким и портативным. Omen 16 Slim с соответствующим названием, который выйдет весной этого года, оснащен процессором Intel Core Ultra 9 285H «Arrow Lake» и графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop в корпусе, который на 16% тоньше стандартного Omen 16.

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