Махачев: не хочу, чтобы Порье завершал карьеру, когда я его побью

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на заявление американца Дастина Порье о том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином, передает NBC Sports.
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