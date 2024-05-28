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Махачев: не хочу, чтобы Порье завершал карьеру, когда я его побью

Махачев: не хочу, чтобы Порье завершал карьеру, когда я его побью

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на заявление американца Дастина Порье о том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином, передает NBC Sports.

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