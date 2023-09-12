Новости, события, факты

146 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    У меня вопрос. Как собираются жить на испорченной радиацией земле украинцы если победят (победа будет за нами)?ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ...
  • zygmund nedialkow
    Их поставили перед выбором, жизнь или кошелёк.Сара Вагенкнехт: ...
  • Mark Kapustin
    Сколько тут всепропальщиков — нытиков .Ответ за "Северны...

Про следующие полтора года СВО

Про следующие полтора года СВО

Согласно закону Линди, спецоперация продлится ещё примерно столько же. Началась в феврале 2022, значит, закончится в феврале 2025, через полтора года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх