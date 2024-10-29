Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Надежда
    А зачем пшеки поставили погибшего хохла с дыркой вместо головы, это они что, на себя примеряют судьбу этого убитого н...Вот стоит в Варша...
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Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

В Варшаве установили стенды — ростовые фотографии погибших бойцов ВСУ. Указали годы их рождения и смерти и вырезали им лица, а в получившиеся отверстия прохожим предложили просовывать свои физиономии, фотографироваться и чувствовать себя героями.

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Комментарии
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Елена Хараничева
Потому что хохлы уже всех достали!
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7 час.
Наталия
Поляки не сдержались и показали свое истинное отношение к Украине и украинцам. А те-то самодовольно обольщались, забыв многовековую историю взаимоотношений,   и считали  поляков чуть ли не близкими родственниками, хотя для поляков они всегда были, есть и будут, только холопами и быдлом..
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5 час.
Надежда
А зачем пшеки поставили погибшего хохла с дыркой вместо головы, это они что, на себя примеряют судьбу этого убитого на войне?🤔
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12 мин.

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