Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

В Варшаве установили стенды — ростовые фотографии погибших бойцов ВСУ. Указали годы их рождения и смерти и вырезали им лица, а в получившиеся отверстия прохожим предложили просовывать свои физиономии, фотографироваться и чувствовать себя героями.
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