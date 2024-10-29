Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

Наталия

Поляки не сдержались и показали свое истинное отношение к Украине и украинцам. А те-то самодовольно обольщались, забыв многовековую историю взаимоотношений, и считали поляков чуть ли не близкими родственниками, хотя для поляков они всегда были, есть и будут, только холопами и быдлом..