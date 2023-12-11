Котяков: Единое пособие охватывает более 10,5 миллиона детей

Единое пособие сегодня охватывает более 10,5 миллиона детей в России, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
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