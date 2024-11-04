Театр абсурда
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Театр абсурда

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Списанные спутники НАТО решили использовать на СВО

Списанные спутники НАТО решили использовать на СВО

Автор: Ольга Расулова ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в России проводят испытания технологии, которая должна позволить использовать списанные спутники НАТО для организации связи в условиях функционирования средств радиоэлектронной борьбы.

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