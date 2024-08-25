В Госдуме рассмотрят вопрос о запрете спам-звонков

Россияне обращались к Вячеславу Володину с просьбой принять такой закон Главный спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале обратился к россиянам с вопросом, поддерживают ли они запрет массовых спам-звонков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии