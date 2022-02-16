Svenska Dagbladet назвала Вооруженные силы РФ самыми мощными в Европе

Российская армия способна справиться с любым противником в Европе. Новейшее вооружение и подготовка личного состава в сочетании с опытом современных военных конфликтов делают Вооруженные силы РФ самыми мощными в регионе.
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