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УтроNews

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Россия нанесла удар по выставке вооружений на полигоне под Киевом

Россия нанесла удар по выставке вооружений на полигоне под Киевом

По данным источников, удар пришёлся по авиабазе в городе Васильков. Основатель украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик подтвердил, что атака привела к масштабным разрушениям, есть погибшие и пострадавшие.

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