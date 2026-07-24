Россия нанесла удар по выставке вооружений на полигоне под Киевом

По данным источников, удар пришёлся по авиабазе в городе Васильков. Основатель украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик подтвердил, что атака привела к масштабным разрушениям, есть погибшие и пострадавшие.
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