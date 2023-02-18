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Боевики ВСУ под Авдеевкой пообещали вернуться и отомстить ВС РФ

Боевики ВСУ под Авдеевкой пообещали вернуться и отомстить ВС РФ

Еще одно видео было размещено в Интернете боевиками Вооруженных сил Украины. На этом видео (18+) пять встревоженных боевиков произносят различные ругательства и угрозы в адрес российской армии.

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