В рязанской маршрутке распылили перцовку

По предварительной информации, инцидент произошёл около 08:30 в маршрутке № 30. «Какой-то неадекват залил перцевым баллончиком цыган за то, что они, схватив его за талию, протолкнули мужчину вперёд и показали место куда пройти, чтобы людям не толпиться.