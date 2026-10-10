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Какие выплаты, пособия и льготы могут получить отцы в России в 2026 году

Какие выплаты, пособия и льготы могут получить отцы в России в 2026 году

В последние годы российская система поддержки семей всё больше ориентируется не только на помощь матерям, но и на признание роли отца в воспитании детей.

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