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Батальонам и ротам ВС РФ будут присваивать наименования в честь погибших военных

Батальонам и ротам ВС РФ будут присваивать наименования в честь погибших военных

Александр Река/ТАСС Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому батальонам и ротам армии РФ будут присваивать почетные наименования в честь героев.

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