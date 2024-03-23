Депутат Госдумы Лоор призвал "победить мировое зло" после теракта в "Крокусе"

Парламентарий подчеркнул, что все виновные в преступлении должны быть найдены и сурово наказаны Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным погибших в "Крокус Сити Холле" во время теракта, произошедшего 22 марта.