За прошедшие сутки в Крыму выявили 1362 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
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