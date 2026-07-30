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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майлз Норрис перешел из «Барселоны» в «Баварию»

26-летний американский форвард Майлз Норрис продолжит европейскую карьеру в «Баварии». Игрок не был выбран на драфте-2023 НБА и провел один сезон в лиге, появившись на площадке в 3 матчах за «Бостон».

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