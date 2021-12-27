Два украинских депутата поколотили друг друга в дорожном конфликте

В украинском Бердянске между "непростыми", как они считают, людьми, произошел дорожный конфликт.Как сообщает пресс-служба нацполиции страны, депутаты повздорили из-за приоритета на дороге - каждому казалось, что оппонент должен был его пропустить.
В украинском Бердянске между "непростыми", как они считают, людьми, произошел дорожный конфликт.Как сообщает пресс-служба нацполиции страны, депутаты повздорили из-за приоритета на дороге - каждому казалось, что оппонент должен был его пропустить.
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