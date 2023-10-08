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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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8 октября: прошел год с совершения первого теракта на Крымского мосту

В 6:03 утра 8 октября 2022 года на Крымскому мосту прогремел мощнейший взрыв - от него обрушились пролеты моста "Тамань - Крым", а на ж/д части загорелся топливный состав (машинист и помощник спасли 25 уцелевших вагонов и были награждены за мужество и отвагу).

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