8 октября: прошел год с совершения первого теракта на Крымского мосту

В 6:03 утра 8 октября 2022 года на Крымскому мосту прогремел мощнейший взрыв - от него обрушились пролеты моста "Тамань - Крым", а на ж/д части загорелся топливный состав (машинист и помощник спасли 25 уцелевших вагонов и были награждены за мужество и отвагу).