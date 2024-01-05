МИД: на Украине расположены более тысячи «колл-центров» мошенников

Россия предупреждала западные страны, что создаваемая на Украине «IT-армия» станет проблемой. По сути она оказалась сборищем мошенников, заявил РИА «Новости» глава департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
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