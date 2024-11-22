"Черт возьми, вы добились своего!" Медведев опубликовал видео удара "Орешника"

Он подчеркнул, что Запад буквально выпросил применение новейшей ракеты Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео применения новейшей российской ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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