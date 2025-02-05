Синоптики рассказали, стоит ли Ростову ждать новых снегопадов

Последствия вчерашнего снежного апокалипсиса не устранены до сих порВчерашний снегопад в Ростовской области оказался таким сильным, что как ни готовились к нему городские власти, к утру с последствиями справиться не удалось и 4 февраля сотни ростовчан опоздали на работу.