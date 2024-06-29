«Нэшвилл» выбрал Сурина под 22-м номером на драфте НХЛ. Клуб взял игрока из России в 1-м раунде в 3-й раз за 5 лет

«Предаторс» взяли игрока из России в 1-м раунде в 3-й раз за 5 лет. В 2020 году клуб из Теннесси задрафтовал вратаря Ярослава Аскарова под 11-м номером, в 2021 году – форварда Федора Свечкова под 19-м.