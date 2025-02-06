Глава Челябинска продолжает расставлять на ключевые должности своих людей

МУП ПОВВ Челябинска возглавил выходец из Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) Челябинска, новым руководителем муниципального предприятия назначен Владимир Лобанов.
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