Мировое обозрение

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Сразу три страны могут стать новыми членами БРИКС в ближайшее время

Сразу три страны могут стать новыми членами БРИКС в ближайшее время

Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press Турция, Египет и Саудовская Аравия намерены подать заявки на членство в торгово-экономическом союзе БРИКС.

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