Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А"крыша" куда денется? На Эрнста уже давно бочку катят, но "воз и ныне там"... Крышует его кто-то значимый.Хватит уже терпет...
  • лина любимцева
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  • Tatyana Fedotova
    Я бы и Министерство культуры разогнала. Это не культура, это идиотизмХватит уже терпет...

Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Avia.pro - СМИ Недавно в одном из небольших магазинов одежды на окраине Красносельского района произошло нечто такое, что можно было бы принять за комедийный фильм, если бы это не повлекло за собой последствий для сотрудников.

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