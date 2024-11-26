Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Avia.pro - СМИ Недавно в одном из небольших магазинов одежды на окраине Красносельского района произошло нечто такое, что можно было бы принять за комедийный фильм, если бы это не повлекло за собой последствий для сотрудников.
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