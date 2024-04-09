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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Оренбурге включили сирены и призвали жителей эвакуироваться из-за паводка

В Оренбурге из-за паводков включили сирены и призвали жителей эвакуироваться из зон подтопления. Уровень воды в реке Урал в черте города «приближается к опасной отметке», ситуация в регионе «продолжает ухудшаться», заявили в мэрии.

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