Минобороны заявило о бреши в минно-взрывных заграждениях ВСУ

МО: проделана брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ на купянском направлении Российские военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении.
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