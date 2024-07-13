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Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Смотрите-ка, а не затихает история. Кабардино-Балкарская полиция изо всех сил делает вид, что "отрабатывает материал".

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Комментарии
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Георгий Корнев
Кто там, тренер по дзюдо не встал при исполнении гимна? Чему научит подопечных? Наверное сесть на пьедестал, когда его ученик завоюет &quot;золото&quot; на международных соревнованиях, и будет звучать гимн России. Запретить ему заниматься преподавательской деятельностью.
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14 час.
Василий Целовальников
Эти граждане, сознательно и целенапрвленно, не встали при исполнении гимна! Потому надо зреть в корень, при определении им наказания!!!
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13 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Хамло, как есть, им никто не указ, сами себе шейхи и шахини! А что такое для них штраф
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13 час.

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