Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Георгий Корнев Кто там, тренер по дзюдо не встал при исполнении гимна? Чему научит подопечных? Наверное сесть на пьедестал, когда его ученик завоюет "золото" на международных соревнованиях, и будет звучать гимн России. Запретить ему заниматься преподавательской деятельностью.

Василий Целовальников Эти граждане, сознательно и целенапрвленно, не встали при исполнении гимна! Потому надо зреть в корень, при определении им наказания!!!