Разведполёты НАТО у наших границ — это уже не просто наблюдение. Это, по сути, наведение прицела. Герой России Сергей Липовой заявил ТАСС, что интенсивность полётов альянса напрямую коррелирует с подготовкой новых ударов по нашей территории.