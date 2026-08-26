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Мировое обозрение

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«Опять что-то замышляют»: Герой России Липовой связал полёты НАТО у границ РФ с провокациями

«Опять что-то замышляют»: Герой России Липовой связал полёты НАТО у границ РФ с провокациями

Разведполёты НАТО у наших границ — это уже не просто наблюдение. Это, по сути, наведение прицела. Герой России Сергей Липовой заявил ТАСС, что интенсивность полётов альянса напрямую коррелирует с подготовкой новых ударов по нашей территории.

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