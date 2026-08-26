Разведполёты НАТО у наших границ — это уже не просто наблюдение. Это, по сути, наведение прицела. Герой России Сергей Липовой заявил ТАСС, что интенсивность полётов альянса напрямую коррелирует с подготовкой новых ударов по нашей территории.
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