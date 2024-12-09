МИД России осудил экспансию НАТО в Азии

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выступил на XV Азиатской конференции клуба "Валдай" в Малайзии, где осудил экспансию НАТО в Азию и подчеркнул важность сохранения региональной идентичности и сотрудничества.
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