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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иванцов о «Северстали»: «Меня все устраивает, команда очень нравится. Здесь дают развиваться, поэтому пока хочется играть в этом клубе»

Нападающий «Северстали»  Илья Иванцов поделился впечатлениями от игры в команде. – Четыре сезона в «Северстали» позади, по сути, весь ваш опыт во взрослом хоккее связан с череповецким клубом.

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