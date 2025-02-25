Команда FET представила мини-модель ASI-1

Команда FET вызывает ажиотаж в технологическом секторе своим последним запуском ASI-1 Mini. Разработанная для оптимизации взаимодействия ИИ, эта инновационная модель набирает обороты несмотря на то, что находится в конкурентной области, где представлены такие устоявшиеся организации, как ChatGPT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии