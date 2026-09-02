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Царьград

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Трутнев доложил: инвестиции в Дальний Восток превысили 6,8 трлн

Трутнев доложил: инвестиции в Дальний Восток превысили 6,8 трлн

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил Владимиру Путину, что инвестиции в Дальний Восток на 1 трлн рублей превысили план и достигли 6,8 трлн рублей.

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