Трутнев доложил: инвестиции в Дальний Восток превысили 6,8 трлн

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил Владимиру Путину, что инвестиции в Дальний Восток на 1 трлн рублей превысили план и достигли 6,8 трлн рублей.
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