После бандитского нападения погибли семьдесят человек: жертвами стали три младенца

Десятки человек, в том числе трое младенцев, были убиты в результате нападения банды в центральной части Гаити, говорится в заявлении Управления Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованном в пятницу.
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