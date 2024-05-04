В нескольких регионах отменили продажу алкоголя в праздники

В восьми регионах России ввели частичный запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Запрет введен в Пермском крае, Чебоксарах, Тюменской, Свердловской, Омской, Курганской, Самарской областях, а также в Москве и Подмосковье.
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