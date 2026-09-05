Видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16GB теперь стоят примерно одинаково, и авторы Hardware Unboxed сравнили их в 52 играх

Разница колоссальная Буквально пару недель назад авторы Hardware Unboxed сравнили видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070, которые по производительности и рекомендованной цене не являются конкурентами, но из-за сильно подорожания второй модели теперь они прямые конкуренты на рынке.