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Видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16GB теперь стоят примерно одинаково, и авторы Hardware Unboxed сравнили их в 52 играх

Видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16GB теперь стоят примерно одинаково, и авторы Hardware Unboxed сравнили их в 52 играх

Разница колоссальная Буквально пару недель назад авторы Hardware Unboxed сравнили видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070, которые по производительности и рекомендованной цене не являются конкурентами, но из-за сильно подорожания второй модели теперь они прямые конкуренты на рынке.

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