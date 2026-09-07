Рязанцам напомнили о вознаграждении за добровольную сдачу оружия

В рамках реализации программы по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций жители региона, у которых есть незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатки, могут не только избежать ответственности, но и получить деньги.
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