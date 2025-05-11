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СК: двоих подростков из Обнинска проверят на осквернение георгиевской ленты

СК: двоих подростков из Обнинска проверят на осквернение георгиевской ленты

Следственный комитет России проводит проверку в отношении двоих подростков из города Обнинска Калужской области на предмет осквернения георгиевской ленты, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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