СК: двоих подростков из Обнинска проверят на осквернение георгиевской ленты

Следственный комитет России проводит проверку в отношении двоих подростков из города Обнинска Калужской области на предмет осквернения георгиевской ленты, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
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