ВС РФ за сутки сбили новым перехватчиком "Малыш" 11 дронов ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчеты нового дрона-перехватчика "Малыш" 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" за сутки уничтожили около 11 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении.
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