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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Собянин: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Запланирована праздничная программа Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ и, по поручению президента России Владимира Путина, вручил коллективу выставочного комплекса орден Почета, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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