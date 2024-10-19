Депутат ЗакСа Рябоконь подготовил законопроект о повышении статуса окружающей среды

На него получено положительное заключение правового управления Законодательного собрания Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь сообщил о новом законопроекте, который он подготовил для рассмотрения правительством города.
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