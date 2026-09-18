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Премьер Франции: мы сократим госрасходы, но на поддержке Украины это не скажется

Премьер Франции: мы сократим госрасходы, но на поддержке Украины это не скажется Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о планах сократить государ.

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