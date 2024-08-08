Сырский позвонил командующему НАТО на фоне нападения ВСУ на Россию

Киевский режим поблагодарил натовские страны за предоставленную военную помощь. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.
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