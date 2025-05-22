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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гинер о переходе Марио в «Зенит»: «Он решил так – ну и решил. Вот его и кинули. Случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын»

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в 2023-м перешел в петербургский клуб. Спустя год его контракт был расторгнут.

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