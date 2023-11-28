Риелтор Усачева: Россияне скупают жилье на Бали для сдачи в аренду

Покупка жилья на острове Бали среди российских инвесторов стала популярным направлением. Генеральный директор агентства недвижимости Юлия Усачева утверждает, что таким образом предприниматели рассчитывают на получение пассивного дохода от сдачи в аренду жилья, — пишет МК-Питер.
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