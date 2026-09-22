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Газета.ру

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Доцент Карапетова: репетитор по истории подготовит ребенка к ответу на экзамене

Доцент Карапетова: репетитор по истории подготовит ребенка к ответу на экзамене

Если школьник хорошо знает историю, но теряется во время выступления, репетитор может быть полезен именно как тренер по устному ответу на экзамене.

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