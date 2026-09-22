Доцент Карапетова: репетитор по истории подготовит ребенка к ответу на экзамене

Если школьник хорошо знает историю, но теряется во время выступления, репетитор может быть полезен именно как тренер по устному ответу на экзамене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вассерман: факт с...
- Лебедев: в Никола...
- ХЛ Собчак призвала Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым